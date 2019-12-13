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На что важно обратить внимание при выборе новогодней гирлянды

09:47
  • пятница
  • 13 декабря 2019

В первую очередь нужно помнить о безопасности

Специалисты Роскачества дали советы по выбору новогодней гирлянды. Некачественное декоративное украшение может угрожать здоровью граждан. 
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По словам экспертов, перед покупкой необходимо внимательно осмотреть гирлянду. Провод должен плотно прилегать ко всем элементам гирлянды, а также не иметь трещин и неровностей. Кнопка включения должна нажиматься легко. Если от гирлянды сильно пахнет пластмассой, то она наверняка сделана из некачественного пластика, содержащего формальдегиды.

Информация на коробке должна быть на русском языке. Если это не так, гирлянду, скорее всего, привезли в Россию неофициально. Производитель должен указать количество и вид лампочек, степень защиты, уровень напряжения и дату изготовления украшения. 

Хорошо, если на упаковке имеется изображение трех стилизованных букв ЕАС. Эта маркировка указывает на то, что товар безопасен и соответствует требованиям необходимых технических регламентов. Продавец гирлянды обязан по первому требованию предоставить сертификат о соответствии требованиям регламентов.

Специалисты рекомендуют не использовать на улице гирлянды, предназначенные для работы в помещении. "Уличные гирлянды отличаются от внутренних степенями защиты от влаги и сухих веществ (пыли). Степень всегда указывается на упаковке и обозначается буквами IP и двумя цифрами, из которых первая означает защиту от пыли, а вторая - от влажности", - цитирует Роскачестве РИА Новости

Если провод гирлянды нагревается, лампочки странно мигают или искрятся, то ее следует немедленно заменить. 

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