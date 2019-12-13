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Праздник в НАСА: американцы починили туалет на МКС

09:28
  • пятница
  • 13 декабря 2019

Месяцы борьбы не прошли даром

Астронавты НАСА решили, наконец, глобальную проблему: туалет в американском сегменте МКС заработал. Об этом стало известно после переговоров космонавта Александра Скворцова со специалистом подмосковного Центра управления полетами. Американцам больше не придется бегать по нужде в российский сектор или использовать мочеприемники.
Американские астронавты сломали туалет на МКС

С поломками туалета в американском модуле Tranquility на Международной космической станции специалисты НАСА боролись с ноября. Санузел упорно выдавал сообщение о некачественном консерванте и отказывался работать, передает РИА Новости.

Мозговой штурм с участием экспертов космического агентства принес свои плоды. Решение оказалось простым – и, конечно, гениальным. Астронавты заменили емкость с консервантом и насос-дозатор. К радости всего персонала НАСА, санузел на МКС в рабочем состоянии.

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