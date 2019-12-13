Пенсионерка чудом выжила после нежностей со щенками

Ее спасли врачи

86-летняя жительница Израиля, прикованная к инвалидному креслу, попала в больницу с повышенной температурой, тошнотой и болью в правой ноге. По мнению врачей, женщина заболела из-за щенков, которые лизали ей ноги.

Как пишет Daily Mail, в организм пациентки попали бактерии Streptococcus canis, переносчиками которых являются в основном собаки. В редких случаях эти бактерии могут вызывать пневмонию и сепсис. Пенсионерка провела в больнице три дня, ее пролечили антибиотиками, после чего отпустили домой.

Врачи предположили, что женщина заразилась от своих щенков, которые лизали ей ноги. Бактерии проникли в организм пациентки через трещины на ступнях. Обычно Streptococcus canis не представляют угрозы для здоровья человека, однако иммунная система у этой женщины была ослаблена медикаментами, которые она принимала от ревматоидного артрита и диабета.

Врачи не брали анализ крови у щенков пожилой пациентки, поэтому их догадка так и осталась догадкой.

Медики заявили, что собачья слюна безвредна для большинства людей. "Подумайте о том, как часто домашние питомцы облизывают своих хозяев, но те не заболевают", - сказала доктор Ледерман, которая позаботилась о пожилой собачнице в инвалидном кресле.

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