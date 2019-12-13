ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пенсионерка чудом выжила после нежностей со щенками

10:32
  • пятница
  • 13 декабря 2019

Ее спасли врачи

86-летняя жительница Израиля, прикованная к инвалидному креслу, попала в больницу с повышенной температурой, тошнотой и болью в правой ноге. По мнению врачей, женщина заболела из-за щенков, которые лизали ей ноги. 
Борис Джонсон пришел с собакой в церковь

Как пишет Daily Mail, в организм пациентки попали бактерии Streptococcus canis, переносчиками которых являются в основном собаки. В редких случаях эти бактерии могут вызывать пневмонию и сепсис. Пенсионерка провела в больнице три дня, ее пролечили антибиотиками, после чего отпустили домой.

Врачи предположили, что женщина заразилась от своих щенков, которые лизали ей ноги. Бактерии проникли в организм пациентки через трещины на ступнях. Обычно Streptococcus canis не представляют угрозы для здоровья человека, однако иммунная система у этой женщины была ослаблена медикаментами, которые она принимала от ревматоидного артрита и диабета. 

Врачи не брали анализ крови у щенков пожилой пациентки, поэтому их догадка так и осталась догадкой. 

Медики заявили, что собачья слюна безвредна для большинства людей. "Подумайте о том, как часто домашние питомцы облизывают своих хозяев, но те не заболевают", - сказала доктор Ледерман, которая позаботилась о пожилой собачнице в инвалидном кресле.

 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Щенок
Щенок
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.