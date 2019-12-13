Расстреляли и ограбили: разбойное нападение на такси на юго-западе Москвы

Похищена сумка с крупной суммой денег

Группа неизвестных обстреляла такси на юго-западе столицы. Автомобиль остановился на светофоре в районе Зюзино на Чонгарском бульваре Москвы. В этот момент к нему подъехал Hyundai Solraris, из которого выскочили несколько мужчин и открыли стрельбу.

В такси, кроме водителя, находилась 59-летняя женщина. Нападавшие в масках, обстреляв автомобиль, разбили стекло на задней двери и похитили сумку с деньгами.

"Трое неизвестных в матерчатых масках из неустановленного оружия произвели несколько выстрелов по стеклам автомобиля, затем разбили стекло задней двери, открыто похитили сумку в которой находились 400 тысяч рублей, скрылись", - сказано в сообщении пресс-службы столичного главка МВД.

Как передает РИА Новости, следователи выясняют детали происшествия.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"