Кого подозревают в убийстве Шеремета

Определились и с мотивами преступления, которые оказались подозрительно выгодны официальной власти

Три с половиной года расследований и вполне ожидаемые выводы. Украинская полиция назвала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. По делу проходят пять человек - и все так или иначе связаны с АТО в Донбассе.

Более трех лет после убийства Павла Шеремета о ходе расследования практически не было известий. И вот сенсация. Вернее, как анонсировал глава украинского МВД Аваков, не сенсация, а настоящий шок. Из множества версий, среди которых были и личные неприязненные отношения и даже банальная ошибка, главной стала самая удобная для киевских властей.

"Следствие, по совокупности доказательств, подозревает этих лиц в организации и исполнении убийства гражданина Российской Федерации журналиста Павла Шеремета. Самый важный мотив - это дистабилизация внутренней социально-политической ситуации в стране", - заявил заместитель главы Национальной полиции Украины Евгений Коваль.

Подозреваемых пятеро. Все они задержаны. Организаторы брифинга, правда, оговорились: обнародуется лишь самая малая часть из уже известной информации, но обставили все с максимальной помпой - зал в администрации президента и участие самого главы государства. Зеленский сидел среди журналистов в первом ряду и с огромным интересом слушал рассказ о том, что творилось в его стране еще до того, как он стал президентом.

"В ночь на 20 июля установлен маршрут движения к месту преступления. Двое подозреваемых - мужчина и женщина, у женщины в руках полиэтиленовый пакет. Они движутся по улице Франко к машине потерпевшего. Затем разделяются и идут по разным сторонам улицы. Женщина подходит к автомобилю Шеремета, оглядывается вокруг и достает из пакета, возможно, взрывчатку, после чего эти двое быстрым шагом уходят с места преступления по улице Липинского", - сказал Коваль.

Как установило следствие, у каждого в хорошо законспирированной группе была своя роль. Так мужчина, подкладывавший взрывчатку - музыкант, автор националистских песен Андрей Антоненко. Любимец экс-президента Порошенко, а впоследствии участник АТО. Впрочем, боевой опыт в Донбассе в той или иной степени имели все подозреваемые, включая людей, казалось бы, самых мирных профессий. Что явно сказалось на их мировоззрении. Вот, например, фрагмент телефонного разговора детского хирурга Юлии Кузьменко с одним из военных. Речь идет об обстреле Киева из реактивных систем залпового огня.

- И правильно сделают. Я очень хочу, чтобы это случилось. Мне этого Киева вообще не жалко.

- Чтобы Киев привести в норму, надо четыре-пять кассет градов выпустить и все.

А вот ее же реакция на предложение выбора объекта преступления.

- Все украинцы стремятся к жертвенности. Нам нужна жертва, которую должна спасти вся Украина.

- Именно так.

Именно эти слова стали для следствия основой для избрания главной версии убийства Шеремета - дестабилизация обстановки на Украине. Причем обнародованная только накануне, она, судя по всему, была таковой уже давно. Во всяком случае, еще в 2017-м об этом уверенно заявлял советник главы МВД и даже называл источник угрозы.

"Следователи считают, что на 99,9 процента террористический акт и убийство известного журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года было направлено и реализовано из этого же диверсионно-террористического центра на территории Российской Федерации", - отметил Антон Геращенко.

Этой же версии официально придерживался и Петр Порошенко, правда при нем следствие почему-то топталось на месте или просто выносить его результаты на суд общественности было невыгодно. Ведь, как выяснилось, подозреваемые были причастны и к другим преступлениям, например, к подрыву ЛЭП на границе с Крымом.

Так почему же именно сегодня дело вдруг сдвинулось с мертвой точки? Не исключено, что глава МВД Аваков решил усилить свои позиции в условиях, когда в обществе все больше зреет вопрос: как он сохранил свое кресло в совершенно новой команде Зеленского. Об этом, кстати, министра прямо на брифинге спросили прямо.

"Я не думаю, что сейчас место обсуждать политические слухи, но очень серьезно хочу вам сказать: у меня есть одна договоренность - работать честно и комфортно", - сказал Аваков.

Но как может быть иначе, если Аваков, судя по всему, единственный в стране, кто контролирует добровольческие батальоны. Свое отношение к приказам главнокомандующего Зеленского они уже продемонстрировали, отказавшись покидать свои позиции. Впрочем, не исключено, что команду обнародовать итоги расследования Зеленский поручил именно сейчас, чтобы отвлечь общество от крайне болезненного закона о продаже земли. Сегодня его будет обсуждать Верховная рада. И наблюдатели уже предвкушают большую драку. Будет она только словесной или кулачной, пока неизвестно.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"