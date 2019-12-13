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Евросоюз заявил о продлении санкций против России

11:58
  • пятница
  • 13 декабря 2019

С чем это связано?

Еще одна порция санкций против России. Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на будущий год, который предусматривает целый ряд ограничительных мер из-за строительства газопроводов.
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За "Северный поток" тут же вступились в Германии и призвали Вашингтон пересмотреть свое решение. А вот пакет санкций от ЕС был принят беспрепятственно. Накануне глава Евросовета заявил - меры связаны с минскими соглашениями, которые Россия якобы не выполняет, и предупредил, что Брюссель будет пристально следить за их реализацией, отмечает "Газета.Ru".

Интересно, что при всей внимательности Евросоюза никто не обратил внимание на слова, звучащие из Украины. Владимир Зеленский сообщил, что намерен переписать некоторые аспекты договоренностей.

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