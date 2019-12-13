Президент Чехии высказался о памятнике Коневу

Политик напомнил, что маршал освободил Прагу

Маршал Советского Союза Иван Конев заслуживает того, чтобы памятник ему стоял в чешской столице. Такое заявление в эфире местного телеканала сделал президент страны Милош Земан. Глава республики вновь прокомментировал беспрецедентное решение районного совета перенести монумент на другую площадку, передает "ТВ Центр".

Общественный резонанс сейчас вызывает и другой предпринятый шаг. В одном из районов пражской столицы намерены установить памятник "власовцам". Российское посольство назвало это "кощунственным решением", которое не вызывает ничего иного, кроме чувства глубокого возмущения. Наши дипломаты подчеркнули: особый цинизм происходящего заключается в том, что монумент собираются установить к 75-летию окончания Второй мировой войны.

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