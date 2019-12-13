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Президент Чехии высказался о памятнике Коневу

11:57
  • пятница
  • 13 декабря 2019

Политик напомнил, что маршал освободил Прагу

Маршал Советского Союза Иван Конев заслуживает того, чтобы памятник ему стоял в чешской столице. Такое заявление в эфире местного телеканала сделал президент страны Милош Земан. Глава республики вновь прокомментировал беспрецедентное решение районного совета перенести монумент на другую площадку, передает "ТВ Центр".
Президент Чехии высказался об идее установить памятник генералу Власову

Общественный резонанс сейчас вызывает и другой предпринятый шаг. В одном из районов пражской столицы намерены установить памятник "власовцам". Российское посольство назвало это "кощунственным решением", которое не вызывает ничего иного, кроме чувства глубокого возмущения. Наши дипломаты подчеркнули: особый цинизм происходящего заключается в том, что монумент собираются установить к 75-летию окончания Второй мировой войны.

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