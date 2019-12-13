В Курганской области дети ходят в школу по сгнившему мосту

Автобусы по нему проехать не могут

Следственный комитет по Курганской области проверит состояние аварийного моста, по которому ходят школьники на занятия, а после ревизии примет процессуальное решение. Переправа через реку Миасс, несмотря на постоянные ремонты, находится в ужасном состоянии, но другого короткого пути в школу нет.

Чтобы добраться до школы, что за рекой, детям из соседних деревень приходится преодолевать сложный путь. Сначала на автобусе, потом пешком, передает "ТВ Центр".

По сгнившему мосту идут гуськом, друг за другом. Потому что оступиться опасно. Деревянный настил давно прогнил. Оторванные балки кусками валяются прямо на проезжей части. Через сквозные дыры видно реку.

Движение школьного автобуса по дырявому мосту было запрещено из соображений безопасности. Вместо реальной помощи местные власти предложили свой сценарий: довозить детей до берега на одном автобусе, переводить пешком через мост и развозить по домам на другом автобусе.

Проблема появилась не вчера. О ней знают в районе уже 2 года. Регулярные комиссии не признают прогнивший мост аварийным. Косметический ремонт проходит регулярно. Вот только хватает его ненадолго. Проезжающие по мосту большегрузы знаки игнорируют.

Предложенная для детей схема проблему не решает. Потому что вместо одной опасности появляется другая. Из 87 учеников школы ежедневно домой с пересадками ездят 20 человек. Причём дорога до учебного заведения начинается в 7 утра, когда на улице темно.

Маршрутки ездить в село отказываются. На личном транспорте, прежде чем садиться за руль, надо крепко подумать. Глушитель, литые диски, поврежденный бензобак, и даже 4 новых колеса за месяц - таков ущерб тех, кто отваживается по мосту ехать.

Предложение закрыть мост на капитальный ремонт, с одной стороны, идеальное. Но это оставит село без сообщения. Чтобы добраться до школы, детям придется ездить не полтора километра, а все 80. Так, не дожидаясь решения вопроса, родители снова и снова снаряжают детей в путь. Просят смотреть под ноги и держаться друг за друга.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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