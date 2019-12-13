Фестиваль "Путешествие в Рождество" стартует в пятницу

В прошлом году в "Путешествие в Рождество" отправились почти 19 миллионов человек

Уличные спектакли, ледовый балет и даже показ мод на коньках. В Москве в пятницу стартует крупнейший в Европе фестиваль "Путешествие в Рождество". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Программа поражает масштабом: более 80 площадок по всему городу, у каждой - своя тема и стиль. Но главная - в центре столицы. На Манежной площади можно будет самостоятельно приготовить сладости, поучаствовать в чтениях сказок и отправить письмо по специальной рождественской почте.

В "Ледовом театре" на Площади Революции - сказочные шоу. Гостям покажут представление по мотивам балета "Лебединое озеро". На окружных площадках не менее празднично: мастер-классы по созданию ёлочных игрушек, яркого декора и блюд к новогоднему столу.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"