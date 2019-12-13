ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Фестиваль "Путешествие в Рождество" стартует в пятницу

12:05
  • пятница
  • 13 декабря 2019

В прошлом году в "Путешествие в Рождество" отправились почти 19 миллионов человек

Уличные спектакли, ледовый балет и даже показ мод на коньках. В Москве в пятницу стартует крупнейший в Европе фестиваль "Путешествие в Рождество". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Программа поражает масштабом: более 80 площадок по всему городу, у каждой - своя тема и стиль. Но главная - в центре столицы. На Манежной площади можно будет самостоятельно приготовить сладости, поучаствовать в чтениях сказок и отправить письмо по специальной рождественской почте.

В "Ледовом театре" на Площади Революции - сказочные шоу. Гостям покажут представление по мотивам балета "Лебединое озеро". На окружных площадках не менее празднично: мастер-классы по созданию ёлочных игрушек, яркого декора и блюд к новогоднему столу.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Фестиваль "Путешествие в рождество"
Фестиваль "Путешествие в рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в рождество"
Фестиваль "Путешествие в рождество"
Фестиваль "Путешествие в рождество"
Фестиваль "Путешествие в рождество"
Фестиваль "Путешествие в рождество"
Фестиваль "Путешествие в рождество"
Фестиваль "Путешествие в рождество"
Фестиваль "Путешествие в рождество"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.