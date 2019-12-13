В Москве вручили премии ЦФО в области литературы и искусства

Было представлено 180 проектов

Москве наградили лауреатов премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства. В этом году было представлено 180 проектов в четырех номинациях, передает "ТВ Центр".

Победители получили дипломы и денежные вознаграждения. Премию учредили в 2004-м году. За время своего существования она получила признание в творческой среде и стала авторитетной площадкой для продвижения и поддержки региональных культурных инициатив.

Главная цель - открыть новые имена и дать возможность деятелям литературы и искусства представить свои работы на окружном и федеральном уровнях.

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