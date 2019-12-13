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Появилось видео испытаний в США запрещенной ракеты

11:43
  • пятница
  • 13 декабря 2019

Пентагон испытал ракету, ранее запрещенную ДРСМД

ВВС США испытали баллистическую ракету наземного базирования, которая ранее была запрещена договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, передает "Газета.Ru". Кадры пуска опубликовал Пентагон.
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Как сообщил глава американского военного ведомства Марк Эспер, прототип в неядерной конфигурации прошёл тест успешно. Кроме того, он отметил, что на создание ракеты ушло меньше девяти месяцев. То есть работать над ней начали сразу после того как приостановили выполнение обязательств в рамках ДРСМД. И это ещё одно доказательство того, что США вели разработки оружия, запрещённого договором, задолго до выхода из него.

Напомним, в августе, спустя всего 16 дней после того как соглашение перестало действовать, Пентагон испытал новейшую крылатую ракету "Томагавк".

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