Появилось видео испытаний в США запрещенной ракеты

Пентагон испытал ракету, ранее запрещенную ДРСМД

ВВС США испытали баллистическую ракету наземного базирования, которая ранее была запрещена договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, передает "Газета.Ru". Кадры пуска опубликовал Пентагон.

Как сообщил глава американского военного ведомства Марк Эспер, прототип в неядерной конфигурации прошёл тест успешно. Кроме того, он отметил, что на создание ракеты ушло меньше девяти месяцев. То есть работать над ней начали сразу после того как приостановили выполнение обязательств в рамках ДРСМД. И это ещё одно доказательство того, что США вели разработки оружия, запрещённого договором, задолго до выхода из него.

Напомним, в августе, спустя всего 16 дней после того как соглашение перестало действовать, Пентагон испытал новейшую крылатую ракету "Томагавк".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"