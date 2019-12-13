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Захарова ответила думавшему три дня Зеленскому

10:34
  • пятница
  • 13 декабря 2019

Дипломат напомнила продолжение детского стишка

Газопроводы есть не только у Украины, но и у России. Мария Захарова прокомментировала ответ президента Незалежной Владимира Зеленского на реплику российского лидера Владимира Путина.
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9 декабря в Париже, говоря о перспективах нового контракта на транзит и поставку газа Киеву, российский лидер процитировал детский стишок: "А у нас в квартире газ, а у вас?... И у вас есть, и будет". Президент России напомнил о сделанном Москвой Киеву предложении поставлять газ на Украину напрямую, что снизит цену для потребителя на 25%.

"А у нас газопровод. И в этом баланс", - ответил на реплику Путина президент Украины спустя три дня.

"Газопровод тоже у нас. А у вас сегодня кошка родила вчера котят. Котята выросли немножко, а есть из блюдца не хотят!" — написала в Facebook официальный представитель МИД России.

Подписчики Марии Захаровой удивляются - почему Зеленский "прям там в Париже так не брякнул". Комментаторы предполагают, что сейчас все аналитические центры Европы и США разбирают по слогам все творчество Сергея Михалкова. И советуют "подкинуть" западным аналитикам еще несколько цитат из стихов Корнея Чуковского.

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