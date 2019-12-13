Фото Маркл с молодым возлюбленным слили в Сеть

Она счастливо улыбается на камеру

Интернет-пользователи обсуждают архивное фото, на котором Меган Маркл обнимает своего первого бойфренда Луиса Сегуру.

В Instagram выложили снимок 1997 года, на котором 16-летняя Маркл позирует на фоне новогодней елки с высоким молодым человеком. На будущей герцогине красуется обтягивающее платье с глубоким декольте. Она счастливо улыбается и тесно прижимается к своему спутнику, вместе с которым пришла на школьную вечеринку.

В книге "Меган. Принцесса из Голливуда" говорится, что будущая жена принца Гарри и Луис Сегура встречались два года. Она тесно общалась с его семьей. Сейчас Сегура работает риелтором в Калифорнии. По его словам, Маркл всегда была "милой и забавной" девушкой.

Интернет-пользователи пришли в восторг от красоты юной Меган Маркл. Многим показалось, что за 20 с лишним лет она почти не изменилась.

- Она вообще стареет? Я реально подумал, что это свежее фото.

- Ее внешность не изменилась.

- Как она может так выглядеть в 16? Мне сейчас столько лет, и я кажусь ребенком.

Многих заинтересовала судьба Луиса, которому посчастливилось встречаться в школе с такой красоткой.

- Этот чувак разбит.

- А где он сейчас?

- Думаю, сейчас он чувствует себя дураком.

- И никто не верит ему, когда он говорит, что встречался с принцессой.

Недавно в Сети всплыли архивные снимки, на которых Меган Маркл позирует в коротком красном платье с глубоким декольте. Откровенный наряд выполнен в стиле Снегурочки.

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