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Экс-президенту Киргизии предъявлено обвинение в убийстве

11:07
  • пятница
  • 13 декабря 2019

По версии следствия, Атамбаев застрелил спецназовца

Обвинение в убийстве спецназовца предъявлено бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву. Следствие подозревает его в том, что он застрелил из снайперской винтовки Драгунова заместителя командира спецподразделения "Альфа" Госкомитета нацбезопасности Усенбека Ниязбекова.
Тянет на пожизненное: Атамбаева обвинили в тяжких преступлениях

7 августа спецназ взял штурмом резиденцию Атамбаева в его родовом селе Кой-Таш. Перед этим киргизского политика лишили неприкосновенности, а специальная парламентская комиссия обвинила бывшего президента в незаконном обогащении, незаконном владении земельным участком в Кой-Таше и других преступлениях.

Защита Алмазбека Атамбаева считает, что нынешние власти просто пытаются "повесить на него" незаконные действия. По словам адвоката, сотрудники "Альфы", штурмуя дом экс-лидера, выполняли преступный приказ руководства ГКНБ. Чтобы доставить подозреваемого к следователям, не надо было проводить спецоперацию с участием спецназа, приводит слова защитника "Интерфакс".

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