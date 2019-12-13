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Екатерина Дурова умерла в 60 лет после тяжелой болезни

11:36
  • пятница
  • 13 декабря 2019

Актриса долго страдала

Актриса театра и кино Екатерина Дурова умерла после тяжелой и продолжительной болезни. 
Скончалась актриса из "А зори здесь тихие"

Информация о смерти заслуженной артистки России появилась 13 декабря. Дату и место похорон назовут позднее, пишет портал argumenti.ru

Екатерина Дурова родилась в семье актеров - Льва Дурова и Ирины Кириченко. Она окончила ГИТИС имени А. В. Луначарского. Выступала на сценах Театра на Таганке и Театра на Малой Бронной.

Она снялась примерно в 30 фильмах: "Фантазии Фарьятева", "Транзит для дьявола", "Поклонник", "Юрьев день", "Высоцкий. Спасибо, что живой" и так далее. 

У Дуровой остались взрослые дети - Екатерина и Иван. 

Напомним, народный артист СССР Лев Дуров умер четыре года назад в возрасте 83 лет.  

 

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