Екатерина Дурова умерла в 60 лет после тяжелой болезни

Актриса долго страдала

Актриса театра и кино Екатерина Дурова умерла после тяжелой и продолжительной болезни.

Информация о смерти заслуженной артистки России появилась 13 декабря. Дату и место похорон назовут позднее, пишет портал argumenti.ru.

Екатерина Дурова родилась в семье актеров - Льва Дурова и Ирины Кириченко. Она окончила ГИТИС имени А. В. Луначарского. Выступала на сценах Театра на Таганке и Театра на Малой Бронной.

Она снялась примерно в 30 фильмах: "Фантазии Фарьятева", "Транзит для дьявола", "Поклонник", "Юрьев день", "Высоцкий. Спасибо, что живой" и так далее.

У Дуровой остались взрослые дети - Екатерина и Иван.

Напомним, народный артист СССР Лев Дуров умер четыре года назад в возрасте 83 лет.

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