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Зеленский решил упростить получение гражданства для "беглых" россиян

11:36
  • пятница
  • 13 декабря 2019

Законопроект внесен в Верховную раду

Упрощенный порядок получения украинского гражданства предложил Владимир Зеленский россиянам, сбежавшим из "государства-агрессора".  Президент Украины внес соответствующий законопроект в Верховную раду.
Зеленский придумал ответ Путину спустя три дня

В документе предлагается разрешить проходящим или проходившим службу по контракту в вооруженных силах Украины не подавать специальное заявление о том, что они отказались от первого гражданства. То же касается и переехавших на Украину граждан "государства-оккупанта".

"Предусматривается освобождение от обязанности подавать обязательства прекратить иностранное гражданство лиц, являющихся гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта, и подвергнувшихся в своей стране преследованиям, при условии предоставления ими декларации об отказе от иностранного гражданства", - говорится в сообщении пресс-службы украинского президента.

"Государством-агрессором" на Украине называют Россию – в соответствии с заявлением, которое Верховная рада приняла в январе 2015 года. Киев называет Москву стороной конфликта в Донбассе. В России подобные заявления назвали бездоказательными инсинуациями, напоминает РИА Новости.

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