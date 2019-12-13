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Грудной девочке сломали ноги на сеансе массажа

12:15
  • пятница
  • 13 декабря 2019

Массажистка разыскивается

В Красноярске возбудили уголовное дело после того, как массажистка сломала семимесячной девочке ноги во время сеанса. 
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Жительница Красноярска рассказала ТВК, что педиатры прописали ее третьему ребенку лечебный массаж. Женщина обратилась к массажисту, которая раньше работала с двумя ее детьми. После одного из сеансов у девочки поднялась температура, она не спала всю ночь и вздрагивала при каждом прикосновении. "Как будто бы его пробивало током", - вспоминает мама ребенка. 

Как оказалось, массажистка сломала малышке ноги, причем правую сразу в трех местах. Ребенку наложили гипс, сейчас он идет на поправку.   

Родители пострадавшей девочки отдали массажисту более 80 рублей. Специалист предложила вернуть семье часть денег, но затем перестала выходить на связь. 13 декабря стало известно, что СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи допрашивают родителей травмированного ребенка и разыскивают массажистку, сообщается на сайте СК.   

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