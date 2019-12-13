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Московские поликлиники приняли на работу более 250 врачей

11:52
  • пятница
  • 13 декабря 2019

Они успешно прошли профессиональное тестирование

В столичные поликлиники в рамках программы "Новый московский стандарт поликлиник" приняли на работу свыше 250 врачей по 14 специальностям. Об этом сообщил руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

По его словам, врачи прошли профессиональное тестирование и оценку практических навыков. В соответствии с новым стандартом в каждом филиале вести прием будут врачи наиболее популярных медицинских специальностей: врачи общей практики, терапевты, хирурги, оториноларингологи, офтальмологи, кардиологи, неврологи, эндокринологи и урологи. В головных поликлиниках также будут работать гастроэнтерологи, пульмонологи, аллергологи-иммунологи и инфекционисты.

В числе вновь нанятых на работу в московские взрослые поликлиники врачей: 71 терапевт, 39 врачей общей практики, 27 кардиологов, 20 хирургов, 18 оториноларингологов, 17 неврологов, 14 офтальмологов, 13 эндокринологов, 12 урологов, семь аллергологов-иммунологов, 10 колопроктологов, четыре гастроэнтеролога, два пульмонолога и один врач-инфекционист.

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