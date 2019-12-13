Американцы оценили новейшую российскую подлодку

Б-274 исключительно трудно обнаружить

Россия оснащает свой флот не только атомными, но и обычными подводными лодками – хотя другие государства от них отказались. У дизель-электрических субмарин есть ряд преимуществ, о которых рассуждают эксперты американского издания Forbes.

Аналогов новейшей российской подлодки Б-274 "Петропавловск-Камчатский" нет ни в США, ни в Великобритании. Автор статьи отмечает, что главным отличием подлодки является дизель-электрическая энергетическая установка. Она включает себя свинцово-кислотные аккумуляторы усиленного типа и дизельный генератор для их перезарядки.

Б-274 "Петропавловск-Камчатский" - российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка". Вошла в состав Тихоокеанского флота ВМФ России 25 ноября 2019 года. При этом отмечается, что ВМС США в последний раз приняли на вооружение неатомную субмарину в 1950-х годах.

Россия же не отказывается от использования обычных субмарин. Наиболее очевидное их преимущество в том, что они меньше по размеру - и поэтому дешевле атомных. Дешевле обходится и содержание ее команды. Кроме того, дизель-электроход может отключить почти все свои системы и тихо лечь на дно. Обнаружить ее в таком режиме исключительно сложно. Еще одно преимущество таких субмарин, особенно на небольших глубинах – их бесшумность, отмечает издание.

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