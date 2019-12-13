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"Пускай Галкин ее веселит": Дробыш отказался мириться с Пугачевой

13:34
  • пятница
  • 13 декабря 2019

Всему виной небольшое недоразумение

Продюсер и композитор Виктор Дробыш, который стал гостем передачи "Он и Она" на канале "ТВ Центр", рассказал Кире Прошутинской о своих непростых отношениях с певицей Аллой Пугачевой. 
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Виктор Дробыш стал широко известен в России благодаря своей песне "DaDiDam", которую в 2002 году исполнила Кристина Орбакайте. Эту и другие композиции Дробыша ей достались от прославленной матери. "Я даже не помню, как, но я приехал к Алле Борисовне, дал ей песни, она их послушала, говорит: "Ну все, хорошо, езжай. Посмотрим. Спою". И ни одной песни не спела. <…> Мне кажется, она сделала это дело и забыла, и дальше я сам", - рассказал композитор о начале своего творческого пути.

По словам Виктора Дробыша, он очень благодарен Примадонне, однако друзьями они так и не стали. Всему виной мелкое недоразумение, которое, как писали СМИ, произошло в 2004 году. Тогда певица Юлия Савичева представила Россию на конкурсе "Евровидение-2004" и заняла 11 место. На одном из шоу во время обсуждения неудачи возникла идея отправлять на песенный конкурс более опытных исполнителей.

"Это молодой конкурс! - возразил Виктор Дробыш. - Зачем нам отправлять на "Евровидение" артистов, которым уже "прогулы" на кладбище пора ставить". Некоторые сочли эти слова оскорблением в адрес Пугачевой, которая не добилась успеха на "Евровидении" в 1997 году. Позднее композитор утверждал, что он не имел в виду Примадонну и даже не знал, что она выступала на этом конкурсе. Якобы после этого и испортились отношения продюсера и Примадонны.

"Может, вам помириться все-таки?" - предложила Кира Прошутинская. "Да я думаю, наверное, не надо", - отклонил предложение ведущей Дробыш. А когда Прошутинская предложила продюсеру включить свое обаяние, чтобы подружиться с Аллой Пугачевой, он в ответ отшутился.

"Мне кажется, у нее такой Галкин обаятельный, с умом, пускай он ее и веселит. Потому что я, в отличие от всех ее воздыхателей и людей, которые ей в уши льют красивые слова, я ее уважаю, наверное, в 100 раз больше и объективнее уважаю вот ту: "Приезжай хоть на денек..." Я все эти пластинки выслушал, выстрадал, выучил. Я знаю ту Пугачеву, которая для меня является на сегодняшний день Барбарой Стрейзанд, Фрэнком Синатрой. Это для меня такой человек, который один из самых великих людей в истории последнего столетия", - заявил Виктор Дробыш. 

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