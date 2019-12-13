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Андрей Губин возвращается на сцену спустя 15 лет

12:55
  • пятница
  • 13 декабря 2019

Певец сейчас работает в студии

Андрей Губин возвращается на сцену. Звезда 90-х сейчас работает над новыми песнями в студии.

Губин, альбомы которого в прошлом расходились миллионными тиражами, а его плакаты висели в комнатах едва ли не всех российских подростков, перестал выступать из-за проблем со здоровьем. Врачи поставили ему диагноз – левосторонняя прозопалгия лица. Постоянные боли и спазмы мешали Губину петь. Последний раз он вышел на сцену в апреле 2005 года.

И вот теперь друг певца обрадовал поклонников хорошей новостью. Тарас Ващишин опубликовал в своем инстаграме фотографию Губину, сидящего за клавишами. "Я чувствую: он вернется", - приводит его слова EG.RU ("Экспресс-газета").

Губин готовит несколько творческих сюрпризов, приоткрыл завесу тайны Ващишин в интервью "СтарХит". Он не исключил, что певец может отправиться даже в гастрольный тур.

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Андрей Губин
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