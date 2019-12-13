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Москва оценила испытание запрещенной ракеты Вашингтоном

12:31
  • пятница
  • 13 декабря 2019

С заявлением выступили МИД и пресс-секретарь президента России

Москва обеспокоена действиями Вашингтона, который испытал запрещенную баллистическую ракету. С заявлением выступил МИД России.
Названа "реальная причина" выхода США из ДРСМД

12 декабря Пентагон объявил о запуске ракеты, которая пролетела более 500 километров. Представитель военного ведомства сообщил, что она испытывалась в неядерной конфигурации в штате Калифорния.

Видеосъемка испытаний появилась в Сети. Российская сторона отметила, что дальность полета ракеты означает, что она подпадает под Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Испытания подтвердили, что Вашингтон был давно нацелен на слом договора, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я не могу как-то комментировать с технической точки зрения, с точки зрения технических характеристик этой ракеты. Но то, что США давно вели подготовку к нарушению положений ДРСМД, мы заявляли неоднократно. Это лишь красноречиво подтверждает то, что Договор фактически был сломан по инициативе США. К нашему сожалению", - сказал Песков журналистам

Согласно договору, заключенному между СССР и США в 1987 году, запрещалось производство и испытания крылатых и баллистических ракет с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Действие соглашения прекратилось 2 августа 2019 года. Вашингтон продлевать его не стал и вышел из договора – бездоказательно обвинив при этом Россию в его нарушении.

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