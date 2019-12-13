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Собянин посетил производственную площадку ЭкоТехноПарка "Калуга"

15:29
  • пятница
  • 13 декабря 2019

Экотехнопарк соответствует всем санитарным и экологическим требованиям

Москва с 1 января переходит на раздельный сбор мусора. Это позволит не только грамотно сортировать и перерабатывать отходы, но и пускать их во вторичное использование. Об этом в пятницу заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения нового экотехнопарка.

Два сортировочных цеха общей площадью почти 27 тысяч квадратных метров с возможностью переработки до миллиона тонн мусора в год. Масштабы впечатляющие. В России это первый комплекс с таким размахом. Высокотехнологичный и экологичный, передает "ТВ Центр".

Здесь практически всё автоматизировано. Труд человека минимален. Руками выбирать будут только очень крупный мусор и стекло. Стекло здесь планируют разделять по цвету, что позволит в дальнейшем пустить его на вторичную переработку, а не делать из него стекловату.

Главная бизнес-идея калужского экотехнопарка — разделение отходов на фракции и извлечение пригодных для повторного использования материалов. К пластику, который сейчас заполонил весь мир, здесь особый подход.

Все, что не уйдет на переработку – это, в основном, органика - переместят на полигон. Отходы будут уплотнять мощным катком весом 45 тонн, чтобы между слоями мусора не оставалось воздуха. Это минимизирует процессы разложения и образования свалочного газа. Для исключения негативного воздействия отходов на окружающую среду площадки защищены тремя слоями геосинтетических материалов. Это исключит попадание фильтрата куда-либо, кроме очистных сооружений.

Такого отношения к отходам в стране еще не было. И, по всей вероятности, этот комплекс станет примером для подражания.

"Мы завершили создание первого этапа экотехнопарка - одного из самых современных в нашей стране, который соответствует всем санитарным и экологическим требованиям: создана система мусоропереработки, сортировки, которая позволяет максимально все полезные фракции от бытовых отходов отделять и пускать в дальнейшую переработку. Созданы современные технократы, которые полностью защищают природу от вредного воздействия - тройная система защиты", - сказал Собянин.

1 января следующего года в Москве вводится раздельный сбор мусора. Все эти мероприятия значительно уменьшают объемы захоронения твердых бытовых отходов. И максимально их используют для вторичной обработки и создания полезных продуктов.

Комплекс позволяет выбирать цветные и черные металлы, стекло, бумагу, пластик и электронный лом. Губернатор Калужской области признается, что без поддержки Москвы регион бы не справился.

Комплекс прошел все экологические экспертизы и готов к работе. Первые машины с отходами здесь ждут в первом квартале следующего года.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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