"Путешествие в Рождество": что ждет гостей фестиваля

Чем нас удивят в этом году?

Москва в пятницу отправится в самое фантастическое путешествие зимы - в Рождество. Вернётся только через месяц. Праздник точно запомнится: обещают сотни развлечений - самых разных, а ещё много света и льда. Разумеется, гостей праздника будут не только веселить, но и кормить. Площадок - десятки, главная, разумеется, на Манежной площади.

Путешествие в Рождество начинается на Манежной площади. Кругом сверкают огни, играет праздничная музыка. Гостей встречают Дед Мороз, Снеговик и сказочные персонажи. И если во всей Москве снега нет, то здесь его много: ведь новый год - самое время для волшебства. Ну а в центре площади, конечно, возвышается огромная елка, передает "ТВ Центр".

Копенгаген, Страсбург, Вена. Здесь развернулась настоящая рождественская европейская ярмарка. Можно попробовать австрийские колбаски, швейцарский раклет, чешские трдельники и нюрнбергские пряники. И приобрести необычные елочные украшения, сувениры и игрушки ручной работы.

В мастерской подарков проходят различные мастер-классы. Здесь можно научиться делать пряники, шоколадные конфеты, гирлянды, елки из фетра, елочные игрушки.

А ещё на Манежной площади можно будет посмотреть спектакли по мотивам произведений европейских писателей. А на площади Революции – Ледовый театр. По вечерам здесь будут проходить даже модные показы на льду, а днем площадка превращается в каток – кстати, бесплатный.

И это еще не все. На Тверском бульваре детей и взрослых ждет путешествие по сказке "Щелкунчик и Мышиный король". На Новом Арбате будут идти открытые тренировки по сноубордингу, на Школьной улице - мастер-классы по керлингу. Сказочные спектакли и концерты и встречи с Дедом Морозов состоятся во всех районах Москвы.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

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