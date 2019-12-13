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Госдума освободила от НДФЛ выплаты обманутым дольщикам

14:49
  • пятница
  • 13 декабря 2019

Закон поддержали депутаты

Выплаты компенсаций обманутым дольщикам освободили от налога на доходы физических лиц. В пятницу Госдума приняла соответствующую поправку в Налоговый кодекс в окончательном, третьем чтении, передает "ТВ Центр".

Ранее депутаты одобрили ряд инициатив, которые помогут решить проблемы участников долевого строительства и предотвратить появление новых. Так, был создан специальный Фонд защиты прав дольщиков и новая законодательная модель проектного финансирования.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил: решения по этим вопросам должны приниматься не только на федеральном уровне, но и на региональном.

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