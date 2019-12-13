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Климову и Месхи заметили вместе на танцах

13:53
  • пятница
  • 13 декабря 2019

Звезды провели время с дочерью

Екатерина Климова и Гела Месхи, которые развелись в июне после четырех лет совместной жизни, ненадолго воссоединились. Актеры пришли на соревнования по танцам, где выступила их дочь Белла.
Осунувшегося Месхи не узнали после развода с Климовой

Климова опубликовала в сториз Instagram несколько видео, на которых четырехлетняя Белла в милом красном платье исполняет разные танцы. Рядом с ней танцуют другие девочки. Судя по видео, Белла была одной из самых юных танцовщиц. После выступления малышке вручили медаль, диплом и подарок. 

После развода Белла осталась жить с мамой. Климова не ограничила Гелу Месхи в общении с девочкой, поэтому он видит ее настолько часто, насколько может. Кроме того, как пишут СМИ, артист общается с детьми Климовый от предыдущих браков. 

Напомним, что у Екатерины Климовой четверо детей. Дочь Елизавету она родила от первого мужа - ювелира Ильи Хорошилова. В браке с актером Игорем Петренко она произвела на свет сыновей Матвея и Корнея. В 2015 году она подарила дочь актеру Геле Месхи. 

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