Песков объяснил Зеленскому, как действует рукопожатие Путина

Главное условие – без условий

Владимиру Зеленскому лучше пожать руку Владимиру Путину, не выдвигая предварительных условий. Пресс-секретарь президента России прокомментировал высказывание украинского лидера о готовности к рукопожатию с российским президентом – если Незалежной вернут Крым.

"Лучше Путину жать руку, не поднимая вопрос о Крыме, это точно можно сказать. А что касается Донбасса, то мы уже говорили: здесь надо не Путину жать руку, а выполнять минские договоренности", - сказал Песков. Пресс-секретарь президента России добавил, что в таком случае всем можно будет пожать друг другу руки и поздравить с тем, что украинцы решили, наконец, свой внутренний конфликт, передает РИА Новости.

Зеленский ранее высказался в эфире украинского телеканала "1+1". Украинский президент заявил, что готов десять раз пожать руку российскому президенту, если Украине вернут Донбасс, и 100 раз – если вернут Крым.

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