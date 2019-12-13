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Лукашенко пожаловался врачам на бессонницу

13:38
  • пятница
  • 13 декабря 2019

Президент Белоруссии признался, что ему иногда жить не хочется

Доклады министров – не лучший способ поднять настроение. Александру Лукашенко после встреч с членами правительства иногда, по его признанию, просто "жить не хочется". Президент Белоруссии разоткровенничался на встрече со студентами и преподавателями медицинских университетов.
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Бывают в течение дня и светлые моменты. Но все же, постоянные смены настроения не способствуют крепкому сну. Лукашенко пожаловался медикам, что не спит по ночам.

"С утра напакостят так… После докладов министров жить не хочется. К обеду вроде какое-то солнце показалось из-за туч. К вечеру - обратно. Потом ночь не спишь", - рассказал белорусский лидер.

Президент Белоруссии заметил, что в этом отношении его деятельность очень напоминает врачебную практику, передает пресс-служба Лукашенко.

"За один день могут… поклониться в пояс, на колени стать… И после обеда могут так обругать, что жить не захочется. Такова ваша судьба. Кого-то вы в день, и немало, излечите, а кому-то не сможете помочь", - посочувствовал будущим врачам Лукашенко. Президент Белоруссии подчеркнул, что профессия врача – благородная.

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