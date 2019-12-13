Возбуждено уголовное дело из-за угроз в адрес сына Плющенко и Рудковской

Адвокат звезд сообщил подробности
Возбуждено уголовное дело по факту угроз жизни, которые поступили в адрес шестилетнего Александра - сына фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.
"Старший дознаватель ОД УМВД России по Одинцовскому городскому округу возбудил уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" (ч. 1 ст. 119 УК РФ)", - рассказал ТАСС Александр Карабанов, адвокат Плющенко и Рудковской.
Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что стражи порядка разыскивают подозреваемого.
Уточняется, что знаменитые супруги обратились в полицию 7 ноября. По некоторым данных, в Сети от них потребовали два миллиона рублей, пригрозив расправиться с ними и их ребенком.
Ранее стало известно, что Плющенко-младший, у которого есть своя страничка в соцсети, получил от неизвестной женщины сообщения с проклятиями и угрозами.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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