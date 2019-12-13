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Возбуждено уголовное дело из-за угроз в адрес сына Плющенко и Рудковской

14:04
  • пятница
  • 13 декабря 2019

Адвокат звезд сообщил подробности

Возбуждено уголовное дело по факту угроз жизни, которые поступили в адрес шестилетнего Александра - сына фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской. 
Рыдающего от досады Плющенко сняли на видео

"Старший дознаватель ОД УМВД России по Одинцовскому городскому округу возбудил уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" (ч. 1 ст. 119 УК РФ)", - рассказал ТАСС Александр Карабанов, адвокат Плющенко и Рудковской. 

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что стражи порядка разыскивают подозреваемого. 

Уточняется, что знаменитые супруги обратились в полицию 7 ноября. По некоторым данных, в Сети от них потребовали два миллиона рублей, пригрозив расправиться с ними и их ребенком. 

Ранее стало известно, что Плющенко-младший, у которого есть своя страничка в соцсети, получил от неизвестной женщины сообщения с проклятиями и угрозами.  

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