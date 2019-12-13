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Премьер Грузии оправдался за выступление на русском языке

14:03
  • пятница
  • 13 декабря 2019

Пресс-служба призвала СМИ к адекватности

Русский язык является рабочим для стран-членов организации ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия). Именно поэтому премьер-министр Грузии произнес свое выступление на саммите по-русски, пояснили в пресс-службе председателя грузинского правительства.

Грузинский премьер Георгий Гахария подвергся жесткой критике со стороны оппозиции за выбор языка для своего заявления на киевском саммите. В украинскую столицу председатель грузинского правительства прибыл накануне.

Официальный представитель премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани заявил, что русский язык для выступлений на саммите глав правительств ГУАМ был выбран премьер-министром Украины – страны, принимавшей форум. "Должна же быть граница адекватности для СМИ и некоторых политических сил", – сказал Ираклий Чиковани в связи с критикой, звучащей в Тбилиси.

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