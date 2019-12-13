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Центробанк снизил ключевую ставку на последнем заседании

14:24
  • пятница
  • 13 декабря 2019

Банк России с июня уже четырежды снижал ставку

Последнее в 2019 году заседание совета директоров Центробанка ознаменовалось снижением ключевой ставки. ЦБ понизил ее до 6,25% годовых. Отмечается, что это сделано на фоне более быстрого замедления инфляции.
Центробанк резко снизил ключевую ставку

Эксперты такого решения ожидали. В Банке России отмечают, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом может продолжить снижать ставку и в первом полугодии 2020 года.

"Совет директоров Банка России 13 декабря 2019 года принял решение снизить ключевую ставку до 6,25% годовых. Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания населения продолжают снижаться. Ценовые ожидания предприятий в целом не изменились", – отмечается в сообщении банка.

Специалисты указывают, что темпы роста российской экономики в III квартале повысились. Однако устойчивость этого явления оценить пока сложно. Банк России с июня уже четыре раза снизил ключевую ставку — с 7,75 до 6,5% годовых, передает ТАСС.

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