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Осенью в Москве родилась Весна

14:35
  • пятница
  • 13 декабря 2019

А также Джульетта и Оливия

Москвичи стали чаще выбирать старинные и необычные имена для своих детей.

В октябре и ноябре родились по одному Лукиану, Лучезару, Климентию, Игнатию, Феодору и Яромиру, пишет агентство "Москва". Также на свет появились 29 Стефаний, 22 Оливии, две Джульетты и две Весны.

Самыми популярными мужскими и женскими именами в последние два месяца осени стали Михаил, Александр, Максим, Анна, Мария и София.

Ранее столичное Управление ЗАГС рассказал, что в Москве родились 34 Добрыни и 26 Хабибов.

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