Площадь пожара на юге Москвы увеличилась до 7 тысяч "квадратов" (видео)

Горит склад с тканями на Варшавском шоссе

Сотня спасателей, спецтехника и пожарная авиация стягиваются на юг Москвы. На Варшавском шоссе загорелся склад. Видео с мечта ЧП публикует ТВЦ.RU.

Огонь охватил уже площадь в 7 тысяч квадратных метров. Пожарные работают с усиленными мерами безопасности: в помещении находятся газовые баллоны, то и дело слышны мощные хлопки. К этому моменту в горящем здании произошло уже три обрушения, в том числе и стена. Спасатели опасаются дальнейших обрушений.

Один из спасателей госпитализирован с переломом. В районе ЧП передвижная лаборатория следит за уровнем вредных выбросов в воздухе. На прилегающей магистрали уже образовалась серьёзная пробка.

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