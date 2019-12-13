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Ученые научились диагностировать рак по слюне

14:59
  • пятница
  • 13 декабря 2019

Этот метод позволит выявить онкологию на ранних стадиях

Американские и британские ученые разработали экспресс-метод диагностики рака по слюне.

Для этого используется небольшой чип, который отбирает из слюны определенные частички, отделяя все лишнее. При помощи акустофлюидного метода можно быстро определить, если в организме вирус папилломы человека-16 - штамма, который вызывает онкологию горла и рта.

Орофарингеальный рак редко удается выявить на ранних стадиях, пишет РИА Новости. Ежегодно в мире фиксируется примерно 115 тысяч больных.

На обработку анализа слюны в нем уходит менее пяти минут, на результат не влияет ее вязкость и методы сбора. Поэтому этот метод можно использовать повсеместно.

Ученые полагают, что эта технология в будущем может быть использована для анализа других биологических жидкостей – крови, мочи, плазмы.  

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