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Десятки пострадавших: в немецком Бланкенбурге прогремел взрыв

15:00
  • пятница
  • 13 декабря 2019

Пока известно об одном погибшем

Взрыв прогремел в многоквартирном доме в немецком городе Бланкенбург. Сообщается о 25 пострадавших и одном погибшем в результате ЧП. Пятиэтажное здание сильно повреждено.
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Взрыв прогремел около 9 часов утра по местному времени. Из расположенных вблизи жилого дома школы и детского сада были эвакуированы 100 детей. На место происшествия прибыли 160 спасателей и медицинские вертолеты.

По предварительной версии полиции, причиной ЧП стал взрыв бытового газа. Жилое здание оборудовано системой газового отопления. Версию теракта власти Германии исключают, передает телеканал MDR.

 
"Предварительная версия – в доме произошел взрыв бытового газа. В доме установлено газовое отопление", - сообщили в полиции агентству РИА Новости.

 

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