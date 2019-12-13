Десятки пострадавших: в немецком Бланкенбурге прогремел взрыв

Пока известно об одном погибшем
Взрыв прогремел в многоквартирном доме в немецком городе Бланкенбург. Сообщается о 25 пострадавших и одном погибшем в результате ЧП. Пятиэтажное здание сильно повреждено.
Взрыв прогремел около 9 часов утра по местному времени. Из расположенных вблизи жилого дома школы и детского сада были эвакуированы 100 детей. На место происшествия прибыли 160 спасателей и медицинские вертолеты.
По предварительной версии полиции, причиной ЧП стал взрыв бытового газа. Жилое здание оборудовано системой газового отопления. Версию теракта власти Германии исключают, передает телеканал MDR.
Explosion in #Blankenburg(Harz) in einem Mehrfamilienhaus. pic.twitter.com/Y32haJBkio— Marco Thieme (@ostharz) 13 декабря 2019 г.
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