Готовивших теракты исламистов задержали в Москве

При обыске у них нашли автоматы и взрывчатку

Спецслужбы задержали в Москве пятерых членов запрещенной группировки "Исламское государство". По данным ФСБ, они подозреваются в намерении совершить террористические акты.

В состав группировки входили двое граждан России и трое уроженцев стран Центральной Азии.

"В ходе обыска у подозреваемых изъяты средства связи с инструкциями от эмиссаров "Исламского государства". Кроме того, в результате проведенных следственных действий обнаружен принадлежащий бандитам схрон, из которого изъяты: автомат Калашникова, пистолет Макарова, боеприпасы и самодельное взрывное устройство", - говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ, поступившем в редакцию ТВЦ.RU.

Возбуждено уголовное дело. Все фигуранты помещены под стражу. На кадрах оперативной съемки видно, что часть подозреваемых были задержаны у торгового центра "Европейский" у Киевского вокзала.

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