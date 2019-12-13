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Мужчина переоделся в свою маму, чтобы помочь ей сдать экзамен по вождению

15:40
  • пятница
  • 13 декабря 2019

Женщина никак не могла получить права

В Бразилии 43-летний Эйтор Скиаве решил сдать экзамен по вождению вместо своей 60-летней матери.

Механик хотел помочь родительнице получить права, так как она уже трижды проваливала экзамен. Скиаве надел мамину юбку, блузку в цветочек, надел парик и украшения, накрасил губы и ногти, а затем отправился на экзамен.

 

Во время сдачи инструктор не сразу заметил подвох. Обман вскрылся, когда Скиаве попросили предъявить паспорт. Прибывшая в автошколу полиция тут же задержала мужчину. Он во всем сознался и заявил, что мама не знала о его плане.

Пользователи социальных сетей заступились за бразильского механика, который хотел сделать приятное своей матери.

"Хоть и преступление, но это так мило"

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