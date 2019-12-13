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Путин дал добро на подписание соглашения о пенсиях на территории стран ЕАЭС

15:26
  • пятница
  • 13 декабря 2019

Пенсию можно будет оформить в любом государстве союза

Владимир Путин одобрил подписание соглашения о пенсиях для граждан стран ЕАЭС. Текст распоряжения появился на официальном интернет-портале правовой информации. В соответствии с соглашением, каждое государство ЕАЭС определяет право на пенсию согласно своему законодательству и исходя из стажа работы на его территории.
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"Принять предложение правительства России о подписании Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств - членов Евразийского экономического союза. Разрешить Минтруду России … вносить в его проект, одобренный правительством, изменения, не имеющие принципиального характера", - говорится в документе.

В проекте соглашения отмечается  что в случае, если стажа работы на территории страны не хватает для получения пенсии, то учитывается стаж работы в других государствах-членах ЕАЭС, передает РИА Новости.

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