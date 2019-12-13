Миронова рассказала о заветных мечтах

Звезда решила пооткровенничать

46-летняя актриса Мария Миронова, которая в сентябре родила второго сына, рассказала о своих детских мечтах.

Дочь легендарного актера Андрея Миронова призналась, что в детстве она мечтала о том, чтобы ее мама прожила как можно дольше и всегда была рядом с ней.

"И еще одна - как можно раньше родить ребенка, чтоб у него была молодая мама и тоже долго-предолго была с ним", - написала Миронова в Instagram, добавив, что ее мечта сбылась, ведь первого ребенка она произвела на свет в 18 лет. Сейчас Андрею 27 лет, он уже состоявшийся мужчина, который не перестает радовать свою знаменитую маму.

При этом актриса опубликовала свое детское фото. Одни поклонники решили, что на этом снимке Миронова похожа на своего отца, а другие сочли ее копией мамы - актрисы Екатерины Градовой.

- Очарование, - умилились интернет-пользователи.

- Папина дочь.

- Машенька, Вы чудо! Обожаю всю вашу талантливую Семью!

- Мария, какие у вас были светлые и добрые мечты.

- А здесь мамина сладенькая девочка.

Первым мужем Марии Мироновой был бизнесмен Игорь Удалов. В 1992 году у них родился сын. Затем Миронова вышла замуж за советника президента РАН Дмитрия Клокова. Потом появилась информация о ее браке с актером Алексеем Макаровым. В этом году она родила сына от мужчины, работающего директором по развитию одной русско-японской компании, которая занимается медицинскими технологиями. Его личность Миронова держит в секрете.

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