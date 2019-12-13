Пропавшего во время пожара на "Адмирале Кузнецове" офицера нашли мертвым

Поисково-спасательные работы на авианосце завершены

Поисково-спасательные работы на авианосце "Адмирал Кузнецов" завершены. Пожар на крейсере удалось ликвидировать.

Как сообщили в пресс-службе Северного флота, в результате ЧП погиб военный. Его тело нашли в аварийном отсеке корабля.

Ранее в Минобороны сообщали о двоих пропавших без вести. О смерти одного из них стало известно в четверг вечером.

Видео горящего авианосца:

По последним данным, которые приводит ТАСС, во время пожара пострадали 12 человек, состояние одного из них оценивается как тяжелое, 11 - как средней степени тяжести.

Пожар на корабле вспыхнул во время проведения сварочных работ. Причиной пожара мог стать человеческий фактор. Возбуждено уголовное дело.

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