ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пропавшего во время пожара на "Адмирале Кузнецове" офицера нашли мертвым

15:32
  • пятница
  • 13 декабря 2019

Поисково-спасательные работы на авианосце завершены

Поисково-спасательные работы на авианосце "Адмирал Кузнецов" завершены. Пожар на крейсере удалось ликвидировать.

Как сообщили в пресс-службе Северного флота, в результате ЧП погиб военный. Его тело нашли в аварийном отсеке корабля.

Ранее в Минобороны сообщали о двоих пропавших без вести. О смерти одного из них стало известно в четверг вечером.

Видео горящего авианосца:

По последним данным, которые приводит ТАСС, во время пожара пострадали 12 человек, состояние одного из них оценивается как тяжелое, 11 - как средней степени тяжести.

Пожар на корабле вспыхнул во время проведения сварочных работ. Причиной пожара мог стать человеческий фактор. Возбуждено уголовное дело.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Тяжёлый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Тяжёлый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.