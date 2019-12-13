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Лукашенко отказался учить английский

15:49
  • пятница
  • 13 декабря 2019

Иностранный язык "не влезает в голову" белорусского лидера

Александр Лукашенко разучился играть на баяне. Президент Белоруссии признался, что недавно пробовал исполнить какую-то композицию – но не вышло, не попадал по клавишам.
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Белорусский лидер встречался со студентами и преподавателями медицинских университетов. На вопрос одной из студенток, чему еще он хотел бы научиться в жизни, Лукашенко ответил, что ему надо не расширять, а углублять познания. Он разбирается в различных отраслях, однако, в отличие от профильных специалистов, владеет общими знаниями.

"Вернуться к музыке… Пусть уже сын младший этим занимается, если надо - сыграет мне на чем-то. Тут я даже углубиться не смогу: попробовал несколько композиций и обнаружил, что вообще не попадаю по клавишам - просто забыл", - сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии также отметил, что в наше время важно знать иностранный язык. Но сам он английский учить не будет – по словам Лукашенко, "голова забита, уже не влезет туда ничего", приводит слова президента РИА Новости.

Беспокоят белорусского лидера вопросы охраны окружающей среды. Он "вырос возле леса, постоянно видел поля" – и очень любит природу. Потому и заставляет всех – от чиновников до студентов и школьников – высаживать деревья.

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