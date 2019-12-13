Трагическая судьба умершего в психинтернате Иванушки из "Морозко"

Быть красивым и знаменитым недостаточно, чтобы прожить счастливую жизнь

Заслуженный артист Российской Федерации Эдуард Изотов - добродушный красавец, предмет воздыхания советских девушек 60-х, Иванушка из сказки "Морозко". Актер слишком долго был баловнем судьбы. Но в какой-то момент сказка превратилась в бесконечный кошмар и он даже угодил за решетку.

Иванушка из "Морозко" был беспечным красавцем. Актер Эдуард Изотов и в жизни был таким: ко всему относился легко, зла ни на кого не держал и сам старался никого не обижать. Поэтому, когда его с женой Ириной арестовали, актер был спокоен: ситуация скоро разъяснится, их отпустят.

"Им очень понадобились деньги. Им они понадобились как вопрос жизни и смерти. Я могу сказать это с абсолютной ответственностью. Они не знали, как быть, но у Эдика были наследные, - Эдик какой-то из купцов был, - то ли десяток, то ли два тяжелых золотых монет царской чеканки, которые стоили безумных денег", - рассказала киновед Ирина Павлова.

А еще у них с женой была тысяча долларов, которую они хотели обменять на рубли. В 1983-м году за это полагалась уголовная статья.

"И главное, что кто-то из своих-то и стукнул. Чуть ли не тот человек, который свел их с фарцовщиками. К сожалению, в среде театрально-кинематографической зависть - это, правда, бензин, которым питается мотор. Без зависти ты не переплюнешь конкурента. Без зависти ты не перебежишь ему дорогу и не перехватишь роль", - продолжила Павлова.

Впрочем, в 1983-м году Изотову уже вряд ли кто-то завидовал. То ли дело двумя десятилетиями раньше, когда вышел на экраны фильм Алекандра Роу "Морозко".

"Сыграв Иванушку в фильме "Морозко", он утром проснулся знаменитым. В него были влюблены все девушки, самое главное, Советского Союза. Все хотели себе такого Иванушку. Ну, Иванушка был веселый, радостный, но самое главное, он смотрел с перспективой на жизнь - веселую и прекрасную. И у него была любимая жена, у него родилась дочка Виктория", - поделилась актриса Наталия Дрожжина.

Никто не сомневался, его ждет блестящая кинокарьера. Но как-то не складывалось. Раз от раза ему предлагали роли - одна скромнее другой. Актриса Наталья Седых предположила, что его подвела как раз именно внешность.

"Но потом играл уже в основном в эпизодах, причем в основном в популярных фильмах. И, честно говоря, у меня такое ощущение, что даже особенно он и не претендовал на лавры ведущего актера своего времени. То есть в принципе его устраивало то положение, в котором он находился", - заявил кинокритик Андрей Апостолов.

Изотова вообще все устраивало. Мало снимают? Можно зарабатывать на жизнь дубляжом. Жена сказала, что полюбила другого и уходит к нему? Ну что ж, бывает, расстанемся друзьями.

"Он оставил дочке и жене квартиру, когда она потребовала развода. А Эдуард Изотов остался один. Все поклонницы, боясь его успеха, внешних данных, как-то все были кругом, но в то же время не рядом", - обрисовала ситуацию Дрожжина.

Завидным холостяком Изотов был недолго. Он познакомился с Ириной Ладыженской, редактором киножурнала "Фитиль". Стали встречаться, потом поженились.

"Она была потомственная "мосфильмовка". У нее мама была королевой монтажа. За ней очереди стояли годами. И тут случилось несчастье", - рассказала Павлова.

Эдуарда и Ирину арестовали. Золотые монеты им простили, но валюта - это уже серьезно. Ирина взяла вину на себя: ее доллары - ей и отвечать.

"Она понимала, что Эдику будет очень трудно продержаться. И там все складывалось таким образом, что ей должны дать очень большой срок, а Эдик - как соучастник, какие-то такие вещи. И вот тут-то разразился гром", - продолжила киновед.

Друзья, коллеги, звезды отечественного кинематографа вступились за арестованных. Все возможные рычаги были приведены в движение. На суд пришел цвет советского кино.

"Вы можете себе представить, когда в зал пришла Ладынина, когда в зал пришли народные актеры, с такими именами. Но, к великому сожалению, ни Эдуарду Изотову, ни Ирине Ладыженской ничего особо не могли скостить, кроме того времени, что они находились в тюрьме под следствием", - вспомнила Дрожжина.

Никто не понимал, что случилось. Ясно же, что эти двое не матерые валютчики. Но, как оказалось, что красавец-Эдик не вовремя отказал в ответности чувств очень высокопоставленной даме.

"А он правда любил Ирку свою. Эта высокопоставленная дама сказала: "Что? Какая еще амнистия? Какое еще ходатайство? От звонка до звонка", – передала ее слова Павлова.

Так они и отсидели три года - от звонка до звонка. И вышли на свободу почти в один день. Ирина вся седая, но не сломленная, а Эдуарда как подменили. После пережитого ужаса актер перенес сначала один инсульт, потом второй. Деньги на лечение давали друзья. Изотов все-таки пытался играть в Театре киноактера. Но после четвертого инсульта, настигшего его в 1997-м году, перестал держать текст, нарушилась координация движений.

"Он прожил достаточно долгую жизнь после тюрьмы, и, конечно, это заслуга Иры. Вот кто был боец, вот кто был таран. Это была она", - резюмировала киновед.

Шесть лет продолжался ад медленного угасания. В последний год актер уже не мог самостоятельно передвигаться, с трудом говорил, периодически не узнавал близких. Свою жизнь знаменитый Иванушка из "Морозко" закончил в закрытом психоневрологическом пансионате в Москве. Эдуарда Изотова не стало в марте 2003 года. Ему было 66 лет. Актера похоронили на Химкинском кладбище.

"Вы знаете, актерскую судьбу очень сложно обсудить. Это как карточная игра: кому-то выпала карта счастья, кому-то - нет. Ему выпали в начале судьбы все карты, но в конце они сошли на нет", - с сожалением заметила Дрожжина.

О судьбе других героев программы "Актерские драмы. Красота как приговор" можно узнать тут.

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