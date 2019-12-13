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Дорожные камеры снизили аварийность в Москве на 23% с 2010 года

15:58
  • пятница
  • 13 декабря 2019

На некоторых участках снижение составило 75%

Количество ДТП в Москве за 9 лет снизилось на 23% благодаря использованию камер на дорогах, сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

Там отметили, что Москва является лидером рейтинга среди городов с высокой плотностью дорожных камер. Число ДТП  с 2010 года снизилось почти на четверть, при том, что количество автомобилей в Московской агломерации за это время увеличилось на 1,2 миллиона штук.

В зоне действия некоторых комплексов фотовидеофиксации число ДТП и вовсе снизилось на 75%.

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