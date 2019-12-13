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Где и когда пройдет прощание с Екатериной Дуровой

16:07
  • пятница
  • 13 декабря 2019

Актриса умерла в возрасте 60 лет после тяжелой болезни

Прощание с актрисой Екатериной Дуровой пройдет 16 декабря в Театре на Малой Бронной с 10:00 до 11:00. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь театра Мария Малкина, после этого пройдет отпевание в храме Большое Вознесение. Дурова будет кремирована в тот же день в крематории Митинского кладбища.

Дочь легендарного актера Льва Дурова – Екатерина Дурова - умерла в пятницу после продолжительной болезни. Ей было 60 лет. У актрисы остались взрослые дети - Екатерина и Иван. 

О том, каким отцом был Лев Дуров, к чему приводят театральные интриги и многом другом Екатерина рассказала Татьяне Устиновой в программе "Мой герой" на телеканале "ТВ Центр".

Видео: Мой герой. Екатерина Дурова

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