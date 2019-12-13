Названа причина пожара на складе тканей в Москве

Один пожарный получил травму

Пожарным удалось справиться с возгоранием на складе тканей на юге Москвы. Об этом сообщили в столичном МЧС.

По предварительным данным, причиной пожара могли стать неисправности в электрооборудовании или электропроводке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Пожар на складе тканей на Варшавском шоссе возник около полудня в пятницу. За два часа площадь возгорания достигла семи тысяч квадратных метров.

ЧП в своем твиттере прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин. Он сообщил, что в результате пожара один пожарный получил травму. Других пострадавших, по предварительным данным, нет.

Видео пожара на складе

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