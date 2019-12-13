Путину показали новые "КамАЗы"

Президент прилетел в Набережные Челны

Владимир Путин прибыл в Набережные Челны. Из аэропорта президент отправился на автозавод "КамАЗ". Предприятие отмечает 50-летие.

Владимир Путин ознакомился с новыми производственными линиями автозавода. В частности, президент осмотрел цеха по производству каркасов кабин и двигателей. Главе государства также продемонстрировали грузовик нового семейства "КАМАЗ-54901" и прототип грузового автомобиля "КАМАЗ-2020".

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