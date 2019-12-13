Медведев подвел итоги работы ВЭБа

Особое внимание премьер уделил участию в ряде новых сделок

Итоги работы корпорации ВЭБ.РФ за год обсудили на заседании наблюдательного совета организации. Его провел Дмитрий Медведев.

Особое внимание глава правительства уделил участию ВЭБа в ряде новых сделок. В частности, в масштабном проекте в сфере ядерной энергетики - создании в Ульяновской области международного исследовательского реактора на быстрых нейтронах. Проект общей стоимостью чуть меньше 80 миллиардов рублей позволит проводить различные исследования по созданию и тестированию новых материалов, а также для отработки ядерных технологий.

Говорили и об участии ВЭБа в освоении Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Оно предусматривает строительство мощностей по добыче руды, а также создание обогатительного комплекса. Отдельно глава правительства остановился на новых принципах работы ВЭБа.

"ВЭБ.РФ также способствует развитию национальных компетенций в области государственно-частного партнёрства. Один из крупнейших таких проектов – "Западный скоростной диаметр". Все участки введены в эксплуатацию. Это изменило транспортную ситуацию в Санкт-Петербурге. Финансировал проект синдикат банков с участием ВЭБ.РФ Здесь госкорпорация свою функцию выполнила: поддержала проект на начальном этапе и сейчас, по сути, уступает свои права по кредиту в пользу партнёров. Ранее такое же решение мы принимали в отношении Шереметьево. Это один из принципов обновлённой работы ВЭБа. Нет смысла конкурировать с коммерческими банками. Здесь разные задачи", - сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

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