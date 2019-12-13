Путин прилетел в Набережные Челны на юбилей "КамАЗ"

Президент также встретится с главой Татарстана

Президент России Владимир Путин прибыл в Татарстан с рабочей поездкой. Об этом сообщает "Интерфакс".

13 декабря глава государства посетит в Набережных Челнах завод "КамАЗ". Он выступит на торжественном митинге, посвященном 50-летию автозавода, а также ознакомится с новыми производственными линиями и пообщается с работниками предприятия.

После этого Путин проведет рабочую встречу с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Кроме того, ожидается рабочая встреча президента с гендиректором корпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым и гендиректором "КамАЗ" Сергеем Когогиным.

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