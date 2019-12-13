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Школьница заперла вора в квартире и ушла в школу

17:11
  • пятница
  • 13 декабря 2019

Доверчивость девочки помогла поймать преступника

В Воркуте благодаря восьмилетней девочке удалось поймать опасного вора: школьница пустила злоумышленника в квартиру, заперла его там и ушла на занятия в музыкальную школу.

26-летний мужчина остановил девочку на улице, которая в тот момент шла на занятия, и попросил впустить его в квартиру – якобы он является другом ее матери и хочет сделать сюрприз.

Доверчивая школьница выполнила просьбу злоумышленника и проводила его домой. Затем она заперла жилище на ключ и продолжила свой путь в музыкальную школу, но на всякий случай решила позвонить маме. Ошарашенная новостью женщина, в свою очередь, вызвала полицию и поспешила домой. Как пишет kp.ru ("Комсомольская правда"), хозяйка зашла в квартиру одновременно с группой немедленного реагирования.

Вора задержали, когда он складывал в пакет бытовую технику. Если бы полицейские прибыли чуть позже, то семья лишилась бы ноутбука, планшета, фотоаппарата, ювелирных украшений, коллекции юбилейных монет и других ценностей.

Против злоумышленника возбудили дело о попытке кражи. Оказалось, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

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