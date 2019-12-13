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"В машины больше садиться нельзя": сын Валерии снова попал в ДТП

17:51
  • пятница
  • 13 декабря 2019

Арсений Шульгин попал в аварию по дороги из больницы после первого ДТП

21-летний Арсений Шульгин, младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин, попал во второе ДТП за неделю.

Об инциденте он рассказал в своем аккаунте в Instagram. В пятницу 13 декабря Арсения и его девушку выписали из московской больницы, куда они попали после первой аварии. Немного отъехав от медучреждения, в них врезался микроавтобус.

Арсений и его спутница не пострадали, но у автомобиля оказалось повреждено левое заднее крыло. "Это смешно, конечно, только выписались из больницы после аварии и снова попали в ДТП. Видимо, в машины больше садиться мне нельзя", - резюмировал Шульгин.

Первое ДТП произошло 8 декабря на трассе М-11 под Тосно. За рулем была 21-летняя возлюбленная Арсения Лиана. По предварительным данным, машину занесло на скользкой дороге, и она врезалась в барьерное ограждение. Лиана сломала руку, а Арсению, который в момент аварии спал на заднем сидении, порвало губу.

Видео: в Сеть слили кадры с чудом выжившим в ДТП сыном Валерии

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